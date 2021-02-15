بريد الوطن.. لا تجرح أصحاب القلوب المنكسرة

سيصادفك من أصحاب فقد البصيرة الذين يضغطون عليك ويتكئون على جراحك من يحاول كسر قلبك فينتزع منه سلامه الداخلى فيحطم معنوياتك ويفقدك اتزانك النفسى بردود فعله المؤلمة فيجعل ابتسامتك لا روح فيها وأيامك لا حياة فيها، يؤذى مشاعرك فيترك بداخلك جروحاً لا يشفيها آلاف الاعتذارات أو ينفع معها أى محاولات للترميم وإعادة التعامل مرة أخرى بسبب عتمة قلوبهم وفساد عقولهم فيستحيل أن ترجع الأمور بعدها كما كانت فى بدايتها فقد كشفت المواقف سواد قلوبهم فتركوا أحزاناً جعلت الروح تبكى صراخاً.

أصحاب القلوب المنكسرة المهمومة كثيرون لذلك لا تكسر قلب أحد بل اجبر بخاطر من تقابله فى رحلة حياتك بالإحسان والتسامح إلى الخلق بكلمة أو دعاء أو موعظة أو نصيحة أو فكرة أو رسالة أو فعل.. بمواقف إيجابية لا تنسى فتدلهم على طريق الخير فتدخل الفرحة للقلب والهناء والسرور للنفس لتريح نفوسهم المتعبة ممن كسرهم ببساط الود وطريق الألفة بروح نقية تصفح وتسامح لا تشعرهم بالنقص، فكسرة النفس لا يطيبها طبيب، لذلك كن مع الله فهو يجبر كل قلب لجأ إليه بصدق فلا جابر إلا إياه.

مهما كانت العثرات والانكسارات والهزائم أسعد الناس بقدر السعادة التى بداخلك بروح فتية قوية صالحة للحياة الإنسانية وابتعد عن أصحاب المشاعر المتبلدة والانفعالات المسطحة والإيماءات الباردة بل كن مع من يشاركك فرحتك ويواسيك فى خيبة أملك وترى فى ملامحه لهفته عليك وتجد نفسك وروحك معه فى أمان وسلام.

عصام كرم الطوخى - كاتب ومؤلف

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