بريد الوطن.. الحب وحده يصنع المعجزات

«بالحب وحده نصنع المعجزات» مقولة نعرفها من قديم الأزل، وننفذها على مختلف الأصعدة، أتحدث هنا يا أصدقائى عن جميع أنواع الحب، ليس نوعاً معيناً من الحب، فبالحب وحده استطعنا أن نتغلب على فيروس كورونا، الذى يخشى منه العالم أجمع وبسببه خشى البعض أن يقوم، كما قمنا بتنظيم بطولة رياضية عالمية هى كأس العالم لكرة اليد فى دورتها السابعة والعشرين التى كانت على أرض مصر فى شهر يناير الماضى، وكيف؟ لأننا نحب بلدنا ونحب جموع الضيوف الذين كانوا معنا وتنافسوا على أرض مصر المحروسة بإذن الله، حرمنا من الذهاب للاستاد ومشاهدة اللاعبين عن قرب، واكتفينا بالمتابعة والتشجيع من خلف شاشات التلفاز. فهو درس للشباب فى كل المجالات، فى الولاء والانتماء لبلدنا الحبيب، والعمل على رفعته وتقدمه.

و الآن يا سادة، أتكلم عن حب الأزواج بعضهما لبعض، وأرسل رسالتى لكل زوج وزوجة انفصلا، فهنا أتساءل: أين الحب والاحترام اللذان يكنهما كل منكما للآخر؟ وأين الاشتياق والحنين وما إلى ذلك؟

أوجه رسالة أخرى لهؤلاء المقبلين على الزواج أن يستمعوا لتلك السيدة الجليلة، التى أكدت لنا أنه بالحب وحده تحل الأزمات وتختفى المشكلات وتعيش الأسر المصرية فى سلام وأمان، وتنتج لنا جيلاً جديداً خالياً من العقد، يسهم فى بناء مستقبل مشرق لبلدنا.

ياسمين مجدى عبده

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