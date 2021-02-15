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محمود مسلم

بريد الوطن.. عادي

كتب:

بريد الوطن
08:47 م | الإثنين 15 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

عادى تيجى.. ولّا ترحل

انت مش وجعى المفضل

اللى قبلك قال هيبقى

هو مين ف الكون بيفضل

عادى يعنى

لو سامعنى

قل لى انت إيه تفضل؟

لو هتقلق من جروحى

فهى فعلاً مش خطيرة

خربش انت ف جلد روحى

واقرا جملة ليك أخيرة

«شاكرة جداً ع المحاولة

فرصة تانية وحظ أفضل»

عادى ارحل

                                                            نجلاء نعيم    

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