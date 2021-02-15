اقتصادي: الجنيه المصري من أفضل العملات أمام الدولار خلال 4 سنوات

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مؤشر قوة العملة يعني أن الاقتصاد الكلي يتحسن، وينعكس هذا على قيمة العملة نفسها، وهي تعتبر الوجه الآخر للجسد الاقتصادي، والعالم الخارجي دائما يتابع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، وعندما يجد العملة تتحسن على مدار أربع سنوات، فهذا يعني أن الاقتصاد المصري يتحسن.

الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا

وأضاف «بدرة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن مصر خلال أزمة فيروس كورونا ارتفع الجنيه فيها أمام الدولار، وهذا التحسن ناتج عن وجود احتياطي نقدي أجنبي جيد، تجاوز 40 مليار دولار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك مؤشرات أخرى تدل على قوة الاقتصاد المصري، مثل سعر الفائدة والذي ينخفض، إضافة إلى القضاء على السوق السوداء، وكل هذه المؤشرات تنعكس على أسواق السندات، وبالتالي تجد المؤسسات الدولية تقرض مصر دون قلق، وبفائدة أقل، ولذلك فإن الجنيه المصري يعتبر من أفضل العملات في العالم على مدار 4 سنوات، بشهادة الناس في الخارج.

وضع العملة المصرية

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا، لافتا إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.

واستعرض التقرير تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من نهاية يناير 2020 حتى نهاية يناير 2021، حيث سجل سعر البيع 15.85 جنيه و15.75 جنيه للشراء في نهاية يناير2020، و15.66 جنيه للبيع و15.56 جنيه للشراء في نهاية فبراير، و15.8 جنيه للبيع و15.7 جنيه للشراء في نهاية شهري مارس وأبريل، و15.94 جنيه للبيع و15.84 جنيه للشراء في نهاية مايو.