نائبة: وضع صورة الأطقم الطبية على العملة نوع من العرفان والتقدير

قالت سها سعيد أمين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم تقدموا بطلب لمجلس الوزراء، لإصدار عملة تذكارية تكون تخليدا لتذكار تضحيات الأطقم الطبية، في مارس الماضي، أثناء الموجة الأولى للجائحة، وأعادوا تقديم الطلب مرة أخرى، خلال الأسابيع الماضية، لافتة إلى أنهم أطلقوا عددًا من المبادرات، لدعم الفرق الطبية.

يتعرضون للخطر في كل لحظة

وأضافت «سعيد»، في مداخلة مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن السبب في وضع صور للأطقم الطبية على العملة التذكارية يأتي تخليدا لدور الفرق الطبية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، سواء من الممرضين أو الأطباء أو هيئة الإسعاف، ويتعرضون للخطر في كل لحظة، ويتعرضون لكميات كثيفة من الفيروس، وهم خط الدفاع الأول، ويوجد بينهم العديد من الشهداء الذين راحوا أثناء مكافحة الجائحة، لافتة إلى أن وضع الصورة على العملة الوطنية له مدلول تاريخي في ثقافات الشعوب.

نوع من الدعم والتقدير

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك فئة قليلة بين الأطباء حاولت شحن الأجواء والتسبب في احتقان بينهم، إضافة إلى أنه كان هناك تنمر ضد بعض الأطباء بحجة أنهم ينقلون الفيروس للآخرين، وبالتالي فإن مبادرة العملات التذكارية تعتبر شكلا من أشكال الدعم والعرفان وتخليدا لذكراهم ودورهم.

وأشارت إلى أن التنسيقية بادرت بهذا الطلب، خلال شهر مارس الماضي، ومجلس الوزراء رحب بالمبادرة، وأعادوا طرح الطلب مرة أخرى من خلال مجلس الشيوخ، على خلفية أن إيطاليا اتخذت هذه الخطوة رغم أننا في مصر كنا سباقين فيها.

رد فعل الأطباء

وأوضحت أن الفرق الطبية كانوا سعداء جدا بالمبادرة، ورأوا أن هذا شكل مختلف من أشكال التقدير لم يحدث منذ فترة طويلة، وهو تقدير رمزي وتاريخي وعديم التكلفة.