أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم السبت 13 فبراير، بمحال الصاغة، استقرار في كافة أعيرة المعدن الأصفر، وبذلك تستمر حالة الاستقرار لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجلت تراجع في نهاية التعاملات أول أمس، بقيمة 7 جنيهات.

ويعول الخبراء عدم الاستقرار وحالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العامين الماضيين، والتأثر بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وأسواق المال وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و 910 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و7961 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 إلى 682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6,352 إلى 6,368 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907,429 إلى 909,714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين28,221 إلى 28,292 جنيهًا.

تراجع الذهب بالتزامن مع تعافي الدولار

وشهد نهاية الأسبوع الماضي انخفاضًا للمعدن الأصفر وذلك بالتزامن مع صعود وتعافي الدولار من أدنى مستوى في أسبوعية، فيما حالت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة دون الإقبال على المعدن الأصفر.

ووفقًا لوكالة رويترز، حدث تراجع في الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1837.13 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع ، الأربعاء الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.40 دولار.

أما عن المعادن النفيسة الأخرى، فارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا ،فيما تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار فيما نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.

من جهته قال هوي لي، الاقتصادي في بنك «أو.سي.بي.سي»، إن الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة، وهو ما يثير ضبابية اقتصادية، فضلًا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك.