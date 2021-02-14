أسعار الذهب اليوم الأحد 14-2-2021 في مصر: استقرار في كل الأعيرة

سجلت أسعار الذهب، في بداية تعاملات، اليوم الأحد 14 فبراير، بمحال الصاغة، استقرارًا لليوم الثالث على التوالي في كافة أعيرة المعدن الأصفر.

ويرجع الخبراء عدم الاستقرار وحالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العامين الماضيين، إلى التأثر بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محال الصاغة، وأسواق المال، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و 910 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و7961 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 إلى 682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6,352 إلى 6,368 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907,429 إلى 909,714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين28,221 إلى 28,292 جنيهًا.

آخر ارتفاع للذهب عالميًا

وشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا في الثامن من الشهر الجاري، حيث عززت بيانات ضعيفة بشان الوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وضغطت على الدولار.

وجرى تداول السعر الفوري للذهب عند 1813.96 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار للأونصة.

من جهته، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك «أو سي بي سي»، إن "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة الماضي، وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك".

فيما شهد مؤشر الدولار نزول عن ذروة شهرين يوم الجمعة قبل الماضي، بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية، أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس من العام الماضي، حد من مكاسب الذهب.