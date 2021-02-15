أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة لليوم الرابع على التوالي في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، اليوم الاثنين 15 فبراير الحالي، مقارنة بالأسعار التي وردت بنهاية تعاملات أمس الأحد، إذ شهد المعدن الأصفر استقرارًا في الأسعار مساء أمس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و910 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و796 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 و682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الاثنين بين 6352 إلى 6368 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907429 إلى 909714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28221 و28292 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير، 914.49 جنيه، و58.61 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 800.19 جنيه، و51.28 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 685.88 جنيه، و43.96 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارًا على مدار الأيام الماضية بعد أن سجلت تراجعًا في نهاية معاملات الخميس الموافق 11 فبراير، بالبورصة العالمية في لندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق بمقدار 7 جنيهات في الجرام، لتستقر الأسعار عقب ذلك الانخفاض على مدار 4 أيام.