تشييع جثماني مسن وزوجته قتلا بالإسماعيلية منتصف الليل

قال سامح عامر نجل شقيق قتيل قرية سرابيوم في محافظة الإسماعيلية، إنه سيتم تشييع الجثامين قرب منتصف الليل، اليوم الاثنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «سيتم تشييع الجنازة 11.5 مساء من المجمع الإسلامي بسرابيوم، والعزاء غدا من دار مناسبات آل عامر في القرية».

وبحسب مصادر، فإن الطب الشرعي انتهى منذ قليل، من فحص الجثامين، بعد نقلهما إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي عصر اليوم.

ووصف «سامح عامر»، ابن شقيق الزوج المجني عليه في واقعة مجزرة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، الجاني الذي قام بقتل عمه وزوجته داخل منزلهما، بأنه شخص «معندوش دين»، و«لا يمكن يكون بني آدم».

وقال عامر «احنا مش مصدقين اللي حصل، كأننا في فيلم سينما، حتى لو كان فيلم مش هيبقي بالبشاعة دي» راوياً تفاصيل الواقعة «كان في أيده سبحته، ورايح يصلي الفجر، قابله الحرامي علي السلم طعنه، ودخل كمل جريمته وقتل زوجته، رغم أنها عجوز في السبعينيات من العمر».

وبفحص ومراجعة محتويات المنزل، اكتشفت العائلة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالزوجة، ومبلغ مالي ضخم، مما أكد أن الجريمة كانت بدافع السرقة، فيما أوضح أقارب المجني عليهما أن الجاني تسلل إلي المنزل فجرا لسرقة المنزل، وحينما اكتشف صاحب المنزل محاولة السرقة خلال توجهه لأداء صلاة الفجر، باغته بضربه على رأسه بآلة حادة، ثم سدد له عدة طعنات في البطن، ثم استكمل جريمته بقتل الزوجة.