مصرع شاب صدمه قطار وإصابة 2 في حادث مروري ببني سويف

لقى شاب مصرعه، دهسه قطار بمحطة السكة الحديد بمركز الفشن، جنوب بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بتصادم قطار بشخص بمحطة السكة الحديد بمركز الفشن، وتوفي في الحال.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المتوفي يدعى «عطية محمد شحاتة» 35 سنة، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة بسيارة إٍعاف تابعة لمرفق بني سويف، وإيداعها بمشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة.

وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللأزمة، وتحرر محضر بالواقعة وبإخطار النيابة العامة، صّرح مدير نيابة الفشن بدفن جثة الشاب المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وفي سياق آخر اصيب شابان، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، الاثنين، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى «ربع نقل» بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه إصابة شابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلًا من: خالد نبيه محمد، 36 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد فضل الله عيد، 27 سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالفك السفلي. ووجه الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، بسرعة علاج المصابين، تحت إشراف الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللأزمة، وتحرر محضر بالواقعة.