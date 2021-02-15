لميس الحديدي عن الزيادة السكانية: «الولاد عزوة.. بس احنا بنعمل إيه؟»

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، بثًا حيًا، من موقع الساعة السكانية، التي تّرصد نمو التعداد السكاني لحظة بلحظة، موضحة أن القضية السكانية والنمو تبقى من أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الساعة السكانية أن تعداد مصر مساء اليوم يقترب من الـ101.5 مليون نسمة، مستنكرة: «هما الأولاد عزوه.. آه عزوه، بس إحنا بنعمل إيه؟».

مصر تزيد 129 ألف نسمة شهريا

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أن النمو السكاني في مصر يزيد بسرعة كبيرة للغاية، «تقريبًا مليون ونصف نسمة مقارنة بفبراير 2020، أي نزيد سنويًا 1.5 مليون نسمة، بما يعادل مولود لكل 20 ثانية، و3 مواليد في الدقيقة، و180 مولود في كل ساعة، و129 ألف مولود شهريًا».

الزيادة السكانية ستسبب ازدحاما أكثر في الشوارع والمدارس والمستشفيات

وأوضحت الإعلامية، أن هذا الأمر يُعني أن هناك ازدحام أكثر في الشوارع، والمدارس ستكون مكتظة بالتلاميذ، والمستشفيات مكتظة بالمرضى، وهذا سيؤدي إلى الضغط على النظام الصحي في مصر، «هنلاقي فيه بيوت مزدحمة، المفروض تعمل إيه في أزمة زي دي؟ تضاعف المدارس ومعدلات النمو الاقتصادي أربع مرات لاستيعاب الزيادة».

قبل ما تنجبوا.. اعرفوا العيال هياكلوا منين

وتابعت: «لكن السؤال ماذا نحن فاعلون كمواطنين؟ هما الأولاد عزوة؟ أه عزوة وماحدش يكره أن يبقى فيه عيال لكن السؤال هناكل منين؟ ويتعلموا فين؟ وهيتعالجوا فين؟ ويدرسوا فين؟ القرار قرارانا كمواطنين قبل ما يكون قرار الدولة، لو إنت كمواطن بتاخد 1000 جنيه في الشهر تقسمهم على 4 ولا 6 أو 7؟ أظن المعادلة الحسابية واضحة وبسيطة جدا».