لميس الحديدي تشيد بـ«السرب»: الفن أداة لتوثيق الأحداث في عقول الأمم

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بقيام شركة «سينرجي» بإنتاج فيلم روائي يتضمن العديد من الفنانين، وهو فيلم «السرب»، للحديث عن الضربة الجوية المصرية لمعقل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد ذبح 21 مصريا، موضحة أن الدراما والفن جزء مهم من توثيق الأحداث وإبقاء الحكايات حية في ضمائر الأجيال والأمم وعقولهم.

الشعب استيقظ على عمل خسيس يوم 15 فبراير 2015.. القصاص لم يتأخر

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أنه في 15 فبراير 2015 استيقظ الشعب المصري على عمل خسيس جبان، وهو ذبح 21 مصريا من الأقباط على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، في مدينة سرت الليبية، ووقتها طالب المصريون بالقصاص للشهداء، الذي لم يتأخر كثيرًا.

الحديدي تُشيد بنسور القوات الجوية بعد توجيهها ضربة لـ «داعش»: أتت أكلها

وأوضحت الإعلامية، أنه في فجر يوم 16 فبراير من نفس العام، كانت نسور القوات المسلحة توجه ضربة عسكرية مركزة «أتت أكلها» ضد معاقل هذا التنظيم الإرهابي، «نتذكر اليوم الشهداء ونترحم عليهم ونوجه التحيه لأبطال القوات المسلحة الذين لم يتاونو لحظة في توجيه ضربة دقيقة للقصاص لشهداء ومواطني الوطن».

تبقى الدراما أداة توثيق مهمة للأحداث كي لايدركنا ويدركها النسيان

وأشارت إلى أن لكون الدراما والفن جزء مهم من توثيق الأحداث وإبقاء الحكايات حية في ضمائر الأجيال والأمم وعقولهم، فقد قامت شركة «سينرجي» بإصدار فيلم روائي بمجموعة أبطال كبيرة يحكي حكاية هذه الضربة الجوية المركزة ومعارك المصريين ضد الارهاب عبر فيلم «السرب» الذي بدأ تصويره ونتوقع أن يكون جاهزًا خلال أشهر قليلة للعرض في دور السينما.

وتابعت: «تبقى الدراما أداة توثيق مهمة للأحداث كي لا يدركنا ويدركها النسيان».