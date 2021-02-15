إيمان الحصري عن واقعة «رحالة الحمار»: لا يجب أن تعطي وزنا لأمثال هؤلاء

ناشدت الإعلامية إيمان الحصري، المواقع الإخبارية، بعدم نشر الأخبار التي تدعم أمثال الشاب «بهاء»، الذي يجوب المحافظات على ظهر الحمار، مشددة على أن هذه المواقع لها مصداقية كبيرة، ولا يجب أن تعطي وزنا لأمثال هؤلاء.

وقالت «الحصري»، في برنامجها «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، إن شابا يدعى بهاء يخوض رحلة من الجيزة إلى أسوان، وتسير من خلفه سيارة «7 راكب» تحمل احتياجاته، وبغض النظر عن أنه يرغب في تصوير وتوثيق هذه الرحلة، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لأن هذه المسافة طولها حوالي 900 كيلومتر، وهناك ألف طريقة يمكن أن يتم بها ذلك.

وأوضحت: «لما استخدم الحمار، يبقى أنا عايزة أقول للخلق اتفرجوا عليا، واللي عايز يلم الناس لازم يعمل حاجة غريبة، ودايما بنشوف الناس اللي بيموتوا في فكرة الشهرة والتريند بيمشوا عكس الناس.. عشان الناس تتكلم عليهم وتكتب.. وتم استخدام الحمار.. وعندما تصل لنهاية الرحلة من يستحق التحية حضرتك ولا الحمار؟ مين البطل في القصة».

استخدام الكائنات الضعيفة في الشهرة

وأضافت أن الحمار يسير 25 كيلومترا أو 30 كيلو مترا، وهذا يفوق طاقة الحمار الذي خلق للسير من الحقل إلى المنزل فقط، موضحة: «أنا عرفت إنه تم القبض عليه، وأنا كنت هطالب بالقبض عليه أو إنهاء هذه القصة بأي شكل ويشوفوا هو لية بيعمل كدة! وتم القبض عليه.. بتهمة إية! الله وأعلم.. لكن هو بيعمل حاجة خطأ جدا، حتى لو كانت نيته طيبة.. ومش هنخش في نوايا الناس.. والوسيلة صعبة جدا.. الحيوان بسيط مستخدموش للشهرة».

وأكدت: «كنا بنشوف ناس بيستخدموا ذوي الاحتياجات الخاصة للشهرة، ويمسكوا وحد يكتفوه ويضربوه من أجل الشهرة والناس تعمل شير.. أنا بناشد كل زملائي الأعزاء واللي أنا بحترمهم ونثق فيهم وفي أخبارهم، لأنهم لديهم الكثير من المصداقية والاجتهاد ألا يكتبوا عن هذا الرجل.. ومنقولش أخبار زي كدة تاني.. والناس اللي بتتجنى على كائنات ضعيفة علشان نشاور عليه.. وحينها سيتوقفون عن هذه الأمور»، مضيفة «ممرمط نفسه وممرمط الحمار».