خبير أرصاد: الطقس السيئ يمتد للاثنين المقبل.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

قال الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنه من ابتداء يوم غد الثلاثاء، من المتوقع أن تشهد البلاد موجة جديدة من الطقس السيئ وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل تتراوح من 8 إلى 10 درجات في المناطق الشمالية، والساحلية والشرقية.

وحيد سعودي: الموجة السيئة ستكون أشد وطأة في سيدي براني ومطروح وسيناء

وأضاف خبير الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موجة الطقس السييء ستكون أشد وطأة في في مناطق سيدي براني ومطروح، بالمنطقة الشمالية الغربية، وبنفس المعدلات ستكون في المناطق الجنوبية الشرقية، بشمال ووسط وجنوب سيناء.

ولفت سعودي، إلى أن البلاد من المتوقع أن تشهد هبوب رياح باردة على أنحاء الجمهورية، تشتد في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، لتصل سرعة الرياح إلى ذروتها في هذه المناطق، حيث من المتوقع أن تتراوح الرياح بين 40 إلى 45 عقدة، بما يعادل نحو 80 كيلو متر في الساعة، ما يؤدي الى ارتفاع الأمواج في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، إلى أكثر من 5 امتار.

واوضح خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن نشاط الرياح و سقوط الأمطار بغزارة، تصل إلى حد السيول، سيتركز في السواحل الغربية والشرقية ورفح والرعيش وعلى شمال ووسط وجنوب سيناء، لافتا إلى أن هذه المناطق ستشهد أمطارا رعدية.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، أن الخطورة كلها تكمن في المناطق الشمالية والساحلية، بينما ستقل حدة الخطورة ودرجتها بشكل ملحوظ، في وسط وجنوب الدلتا، ولكن ستنخفض درجات الحرارة ولابد من اتخاذ الاحتياطات الكاملة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة الملائمة لهذه التغيرات الجوية والمناخية.

وطالب سعودي، المواطنين المصابين بأمراض الجيوب الأنفية بتوخي الحذر، من عدم التعرض لأي أتربة، لافتا إلى أنه من الأفضل عدم الخروج للشارع إلا للضرورة الملحة.