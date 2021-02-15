محمد منير: أستمع لأغاني الهضبة ومحمد ثروت.. والمهرجانات مش كلها وحش

قال الفنان محمد منير، إنه يستمع لأغاني العديد من المطربين أمثال عمرو دياب، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، وكذلك محمد ثروت، «محمد ثروت عمل أغنية رائعة، والله العظيم كنت بكلمه النهاردة أحييه عليها، لأن محمد ثروت أحلى وأهم صوت في مصر».

وأضاف « منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»: «سوء حظ محمد ثروت فقط أنه عرف محمد عبد الوهاب في بداية حياته، لأنه بدأ بعملاق، أنا معجب إعجاب غير عادي بأغنيته الأخيرة».

وأوضح الفنان، أنه يستمع لكل الأغاني الحلوة، «أنا برضوا بسمع مهرجانات، المهرجانات مش وحشة، بس فيه فن ضعيف وفيه فن قوي، ولازم نفرق بينهم، كل اللي تحت الـ 25 سنة عندهم استعجال للشهرة، بس أنا فرحان وفخور بيهم أنه بيتكلموا الإنجليزية».

وتطرق منير للحدث عن بعض الكليات، وقال «أنا بتكلم ألماني وإنجليزي، بس مش عاوز أقابل حد يقولي أنا في تجارة إنجلش، ولا حقوق إنجلش، يا سلام؟ هو أنا زبون في انجلترا؟ يعني إية حقوق إنجلش، لما حد يسألك مؤهلك اية تقول حقوق، لما بقى يسألك تعرف تتكلم لغات قوله أه أنا إنجلش، بس مش أسأل على حد على مؤهلة يقولي حقوق إنجلش، أتمنى أنهم يستوعبوا كلامي ده وميعتبروش أني ضدهم».