إلهام شاهين وشقيقتها في ضيافة محمد منير: حبيب العيلة

أجرت الفنانة إلهام شاهين، زيارة للفنان محمد منير، عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمّت به مؤخرًا، وتهنئته بألبوم «باب الجمال».

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة مع الفنان محمد منير، وشقيقتها وأولادها، مُعلقة عليها بقولها: «أنا وأختي وأولادها مع الكينج محمد منير، حبيب كل العائلة، أخي وصديق العمر، ربنا يعطيه الصحة ونستمتع بفنه الراقي الجميل اللي أسعد الوطن العربي كله».

باب الجمال

يذكر أنّ محمد منير، طرح 3 أغنيات حتى الآن من ألبوم «باب الجمال»، ويتضمن 5 أغنيات، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

حتة مني

وفي سياق آخر، تعود الفنانة إلهام شاهين، إلى عالم الدراما بعد فترة غياب دام لنحو 4 أعوام، كان آخرها الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية»، إذ بدأت مؤخرًا تصوير حكاية درامية بعنوان «حتة مني» تضم 5 حلقات فقط.

«حتة مني»، من بطولة إلهام شاهين، وأحمد وفيق، ونهال عنبر، وإيناس كامل، وحنان سليمان، ومؤمن نور، ولبنى ونس، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، ويناقش العمل المشاكل التي تتعرض لها المرأة بعد سن الأربعين، وما يُطلق عليه «سن اليأس».

حظر تجول

وعُرض مؤخرًا للفنانة إلهام شاهين، فيلم «حظر تجول»، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ويشهد الفيلم أيضًا ظهور خاص للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.