محمد منير يدعم الأهلي قبل مواجهة بايرن.. ومتابعوه: «زملكاوي محترم»

أعلن الفنان محمد منير، دعمه للنادي الأهلي المصري، في المباراة التي يخوضها اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، أمام بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ، حيث كتب خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، : «كل مصر تدعي للنادي الأهلي النهاردة.. يلا يا أهلي».

«هو احنا بنحبك من فراغ يا كينج»

ولاقت التدوينه إشادات عديدة من متابعي الفنان محمد منير، حيث قال أحدهم: «زملكاوي محترم»، فيما قال آخر: «أهلي ولا غيرة يفرحني ياكينج، ربنا يحفظك يا كنج زملكاوي محترم، هو احنا بنحبك من فراغ ؟، دايما كبير يامنير».

«هو انت مش قولت اللي يعاديك تعاديه يا كينج؟»

فيما علق آخر: « أجمل زملكاوى فى الكون، الزملكاوي المحترم بنحبك ياكينج، ان شاء الله النادي الاهلي يعمل مبارة كويسة تليق باسمه»، بينما مازح آخر الفنان محمد منير برد كوميدي: «هو انت مش قولت اللي يعاديك تعاديه يا كينج؟».

بينما قال آخر: « زملكاوى الميول وأهلاوي الهوا..هكذا منير مثل الأهلي يهوى القمة دوما».