محمد منير: فيلسوف قال لي إن كورونا لعنة من لعنات ربنا وأنا أؤيده

كشف الفنان محمد منير، عن مدى تأثرعمله الفني بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث قال «واضح إننا غضبنا ربنا، مش بتكلم عن مصر بس، ده أنا بتكلم عن العالم كله»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON».

وأضاف «منير»، أن فيلسوف في ألمانيا كان يهاتفه منذ أيام، وهذا الفيلسوف له مركز هام جدًا هناك، «قالي فيروس كورونا ده لعنة من لعنات ربنا، ده مش رأيي، ده رأيه هو، بس أنا مؤيدة في هذا الرأي».

وأعرب الفنان محمد منير، عن حبه الشديد لدولة ألمانيا، حيث قال «دي بتعبرها بلدي الثانية، رغم أني بسافر ليها بباسبور مصري وبرجع بباسبور مصري، بس هي بعتبرها وطني الثاني، وطبعًا وطني الأول هو مصر، مفيش حد فينا هينسى بلده ولا وطنه أبدًا».

وتابع: «أنا ليا تلاميذ في ألمانيا، وليا أصدقاء هناك، لسه واحد كان مكلمني من كام يوم يشغل منصب مدير قطاع الإعلام في نادي بايرن ميونخ، منصب كبير زي عدلي القيعي عندنا كده».