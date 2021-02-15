طرح سيارة «فورد فوكاس» الجديدة كليا في مصر: الأسعار والمواصفات

أعلن «أوتو جميل»، الوكيل الحصري لعلامة فورد الأمريكية العريقة في مصر، عن تقديم «فورد فوكاس» الجديدة كليا في السوق المصري اليوم، بموديل 2021، بأربع فئات مختلفة، بجانب فئة «هاتشباك» واحدة بإجمالي 5 فئات.

وتم الإعلان عن «فورد فوكاس» اليوم من خلال مؤتمر صحفى «أونلاين» شاركت فيه قيادات شركة «أوتو جميل» على رأسهم المدير الاقليمي للشركة طارق عبد اللطيف.

وتم تقديم سيارة فورد الجديدة «فوكاس» في السوق المصرية بمحرك جديد كليا، سعة 1.5 لتر «تنفس طبيعي» مكون من 3 أسطوانات، ويولد قوة 120 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 155 نيوتن متر، متصل بناقل حركة «أوتوماتيك» من 6 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في 12.4 ثانية.

الفئات والمواصفات

تتميز «فورد فوكاس» الجديدة بتوافر جميع أنطمة الأمان بداية من الفئة الأولى ومتمثلة في الآتي: 6 إيرباج- ABS- EBD - ESP - HAS - TCS، ويوجد في الفئة الأولى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومرايات خارجية كهربائية، وفرامل يد كهربائية، وAutoHold، وشاشة 8 بوصة، و6 سماعات، وداعم قطنية كهربائي، وأضواء أوتوماتيكية، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفلتر كربون لتقنية الهواء من الأتربة والميكروبات.

تجهيزات الفئة الثانية

وتزيد الفئة الثانية بنسختيها «السيدان والهاتشباك» في أن تشغيل المحرك بدون مفتاح «بصمة» مع وجود «حساس مطر»، ومرايا داخلية ذاتية التعتيم، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وطي المرايات كهربائيا.

تجهيزات الفئة الثالثة

أما الفئة الثالثة فمجهزة بفوانيس أمامية LED تكيفية مع الطريق، وفوانيس LED خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

تجهيزات الفئة الرابعة

والفئة الرابعة مزودة بنظام تخفيف حدة الاصطدام الأمامي، وتحذير من مغادرة الحارة المرورية، و10 سماعات، وعدادات ديجيتال، ونظام ملاحة، وHead Up Display.

الأسعار الرسمية

الفئة الأولى: بسعر 345 ألف جنيه

الفئة الثانية: بسعر 370 ألف جنية لنسخة السيدان، و375 ألف جنية لنسخة الهاتشباك.

الفئة الثالثة: بسعر 415 ألف جنيه

الفئة الرابعة: بسعر 465 ألف جنيه