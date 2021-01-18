نقص الرقاقات الإلكترونية وأشباه الموصلات يوقف حركة أنتاج «فورد»

أعلنت شركة «فورد» الأمريكية لصناعة السيارات الفارهة، عن توقف إنتاج نموذجها الأكثر شعبية في أوروبا لمدة شهر كامل بسبب نقص أشباه الموصلات التي تعطل أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

وحسب ما ذكره بلومبرج في تقريره بأن مصنع الشركة التابع لصناعة السيارات فى سارلويس بألمانيا سوف ينتهى العمل فيه خلال الفترة من 18 يناير حتى 19 فبراير، قائلًا بأن انخفاض طلب المستهلكين يلعب ايضا عاملا، وأن المصنع يعمل به حوالي 5 ألاف عامل.

وكانت وقعت الشركة ضحية لقضية التوريد التي تعطل شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، مما اضطر فورد بالفعل لتوقف مصنع السيارات الرياضية في ولاية كنتاكي هذا الأسبوع، والانضمام إلى فولكس واجن AG, دايملر AG, تويوتا موتور جروب وغيرها في خفض الانتاج بسبب عنق الزجاج من الرقائق التي تلعب وظيفة في كل شيء من الفرامل إلى ماسحات الزجاج الأمامي.

وأضاف التقرير، نقص أشباه الموصلات ينبع من الإغلاق وقيود السفر التي أدت بالمستهلكين إلى المنزل لالتقاط المزيد من الهواتف، ولوحات المفاتيح، وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فصناع الرقائق حقق طلبات أكثر من تلك الصناعات من قطاع السيارات حتى في الأوقات العادية، ولم تتمكن من تحقيق التوازن بين هذا الطلب جنبا إلى جنب مع الأعمال التجارية السريعة من مصنعي السيارات.

وقد يستمر نقص أشباه الموصلات طوال النصف الأول من العام الجاري 2021، كما توقعت جمعية سيارات الركاب الصينية هذا الأسبوع أن شركات صناعة السيارات ستبدأ فى تحسن العرض تدريجيا خلال الشهرين الى الثلاثة اشهر القادمة.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، قررت شركة فورد موتور - الصين استدعاء 5234 سيارة من طراز إيدج من السوق الصينية، لمخاطر تتعلق بالسلامة، وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، في بيان اليوم، أن عملية الاستدعاء المقرر أن تبدأ في 22 فبراير 2021، تشمل سيارات إيدج الرياضية متعددة الأغراض SUV المستوردة التي تم تصنيعها بين 1 نوفمبر و23 ديسمبر عام 2014.