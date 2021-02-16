كواليس تصوير أفيشات فيلم «آل هارون».. منذر رياحنة أول الحاضرين

نظمت شركت «مونت برودكشن للإنتاج الفنى»، جلسة تصوير لأفيشات فيلم «آل هارون» الذى تقوم بإنتاجه حاليًا، استعدادًا لبدء التصوير خلال أيام.

وأكد المنتج حسني محمود، صاحب شركة «مومنت برودكشن»، في بيانٍ صحفي، أنه حرص على أن تكون جلسات تصوير أفيشات الفيلم داخل مقر الشركة، لإقامة اجتماعات إضافية وتنسيق سريع ومستمر لحل أى سلبيات ربما تواجه فريق العمل وصناعه.

وكان الفنان منذر رياحنة أول الحاضرين، فيما حضر باقى النجوم المشاركين فى الفيلم بالتوالى واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من 5 ساعات بدأت من الخامسة مساءً، وحضر فيها كل من الفنان إيهاب فهمى والفنان منذر رياحنة ومحمد عز وأحمد عبدالله محمود وهاجر الشرنوبي وأمير صلاح الدين والفنان حمدي هيكل والمخرج معتز حسام والمؤلف أحمد أنور.

واستقبل المنتج حسني محمود، نجوم الفيلم والقائمين عليه بمكتبه الخاص في جلسة ودية قبل بدأ تصوير الأفيشات، فيما حرص كاست إنتاج الفيلم على الحضور حتى نهاية الجلسة وكان من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن.

فيلم «آل هارون» تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أيام.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى وصاحبها المنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمى، منذر ريحانة، عبير صبرى، أحمد وفيق، محمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، هاجر الشرنوبى، وغيرهم.