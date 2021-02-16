أحد سكان عقار الهرم المحترق: نناشد الدولة تشكيل لجنة محايدة لفحصه

ناشد حسن طه، مهندس مدني، وأحد ساكني عقار الأحلام المحترق في الهرم بمحافظة الجيزة، المسؤولين، بتشكيل لجنة محايدة لفحص العقار الذي احترق، وتحديد إمكانية العودة للعيش فيه أم لا.

وقال «طه»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، إنهم حوالي 25 أسرة، وقبل أن يشتري تأكد بنفسه من أن الأساسات جيدة، وهناك 2 استشاريين من جامعة القاهرة طلبوا عدم التعامل مع الحريق، حتى تسقط.

وأضاف أنه منذ يوم السبت الماضي ولم يقترب منه أحد، موضحا: «إحنا شايفين شقى عمرنا بيقع.. أنا بقالي 20 يوم في الشارع.. والمطافي عملت جهد جبار لغاية الساعة 2 بالليل.. إحنا مش عاوزين تعويض.. ولكن نناشد الدولة بتشكيل لجنة لفحص العقار.. المبنى يبعد عن الطريق الدائري 35 متر، وكان له إحداثيات منذ إنشائه، وليس موجودا في حرم الدائري».

تفاصيل حرق العقار

الجدير بالذكر، أن عقارا مكونا من 14 طابقا يحتوي كل طابق على 9 وحدات، بإجمالي 108 وحدات سكنية، اندلعت فيه النيران لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

وأعلنت النيابة الإدارية أنها سوف تحقق في مسألة بناء هذا العقار، وكيف نشأ في الكتلة السكنية دون أن يكون هناك اشتراطات خاصة بالسلامة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة تابعت واقعة حريق عقار في الهرم بالجيزة، موضحا: «التحقيق بدأ وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات تباعًا، وحتى الآن لا نريد استباق نتائج التحقيقات، ولكن كل الوقائع المتعلقة بإنشاء هذا البرج والمخزن، سيتم فحصها وتدقيقها، والنيابة ناشدت المواطنين للتواصل معها لأن هذه الظاهرة لا بد أن تتكاتف كل جهات الدولة والمواطنين لمواجهتها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على الممتلكات العامة والخاصة».