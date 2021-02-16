عاجل.. العثور على شاحنات استخدمت في إطلاق الصواريخ على «أربيل»

عثرت قوات الأمن في إقليم «كردستان العراق»، على الشاحنات التي استخدمت في إطلاق الصواريخ على «أربيل» عاصمة الإقليم.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه تم العثور على 4 صواريخ كاتيوشا لم تنطلق باتجاه أربيل، موضحة أنه تم العثور على صاروخ لم ينفجر في مجمع كاني قرزالة التابع لأربيل.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم «كردستان العراق»، أنه تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ في «أربيل»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «البنتاجون» الأمريكي، أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل مدني أمريكي وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في قصف صاروخي على «أربيل».