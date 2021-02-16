الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في «سلواد» بالضفة المحتلة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات عدة في مدينة «نابلس» الواقعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة طالت قيادات لحركة «حماس» في المدينة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أمس الاثنين، شابا فلسطينيا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إنَّ عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على الشاب يوسف شاويش بالدفع والضرب، قبل أن تقتاده إلى مركز «القشلة» في باب الخليل بالقدس القديمة.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية، ردت مساء أمس الاثنين، الاستئناف الذي قدمته 4 عائلات من «حي الشيخ جراح» في القدس المحتلة، للمطالبة بوقف إخلائها من منازلها لصالح المستوطنين، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقال محامي العائلات سامي أرشيد لمركز «معلومات وادي حلوة»، إنَّ المحكمة أصدرت قرارها الذي قضى برفض الاستئناف على قرار محكمة الصلح بإخلاء عائلات اسكافي، الكرد، الجاعوني، والقاسم من منازلهم لصالح المستوطنين، بعد أسبوع من جلسة النظر بالاستئناف المقدم من أهالي الحي، وأمهلت العائلات حتى تاريخ الثاني من شهر مايو المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.

وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية «مكان»، أمس الإثنين، إنَّ بعثة إماراتية وصلت إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة تمهيدًا لافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب قريبا.

وهبطت الطائرة في مطار «بن جوريون» الإسرائيلي بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات لكون المطار مغلق بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة والذي ادى اليمين الدستورية امس الاول الأحد كاول سفير إماراتي لدى إسرائيل.