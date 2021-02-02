عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 30 مواطنا فلسطينيا، أغلبهم من محافظة جنين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله والبيرة 5 مواطنين، بينهم طفل، كما اعتقلت 11 شابا من جنين، بالإضافة إلى اعتقال أب وابنه، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأضافت أنه تم اعتقال 7 شبان، بينهم طفلان، من الخليل، ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة العيسوية شابا، عقب مداهمة منزل ذويه في البلدة، واعتقلت 4 مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس عقب مداهمة منازل ذويهم.