يعلن الرئيس عن انطلاقها اليوم.. معلومات عن منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية
10 مليارات تكلفة المنظومة وبنية تحتية بتكلفة 7 مليارات جنيه
كتب:
عمرو الورواري
08:58 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
مجمع الإسماعيلية يستعد للإفتتاح بحضور الرئيس السيسي
تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي سيفتتح مركز الاسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للغسيل الكلوي الذي يضم أحدث وأكبر ماكينات الغسيل في الشرق الأوسط.
ونستعرض أهم الخدمات التي تقدمها المستشفيات بعد تطويرها ضمن المنظومة الطبية الجديدة:
1-تقدم خدمة التأمين الصحي بعد انطلاقها في الاسماعيلية تجريبيا في 3 مستشفيات بالمحافظة هي «مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ».
2-يضم مجمع الإسماعيلية 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.
3- تم تطوير أقسام تحصصات الأنف واالٔذن والحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب، والأطفال، والمسالك بولية.
4- تم إنشاء قسم للأطفال المبسترين، والعلاج الطبيعي والحقن المجهري، وطب الجنين.
5-الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلية، و63 سريرا للرعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.
6-يضم مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية 8 غرف داخلية، و108 أجهزة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة.
7- تم إنشاء 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.
8- تبلغ تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية أكثر من 10 مليارات جنيه.
9- تبلغ تكلفة أعمال الإنشاءات في المستشفيات وتطوير الوحدات الصحية 7.7 مليار جنيه.
10- تم زيادة ودعم المستشفيات بأجهزة طبية بتكلفة 1.9 مليار جنيه.
11- تم تحديد مبلغ 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية.
12-المنظومة تشمل 66 منشآة، تضم 12 مستشفى، و20 مركزا صحيا و34 وحدة صحية.
13- تم تسجيل مليون و150 ألف شخص مستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.