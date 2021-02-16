يعلن الرئيس عن انطلاقها اليوم.. معلومات عن منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية

تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي سيفتتح مركز الاسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للغسيل الكلوي الذي يضم أحدث وأكبر ماكينات الغسيل في الشرق الأوسط.

ونستعرض أهم الخدمات التي تقدمها المستشفيات بعد تطويرها ضمن المنظومة الطبية الجديدة:

1-تقدم خدمة التأمين الصحي بعد انطلاقها في الاسماعيلية تجريبيا في 3 مستشفيات بالمحافظة هي «مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ».

2-يضم مجمع الإسماعيلية 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.

3- تم تطوير أقسام تحصصات الأنف واالٔذن والحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب، والأطفال، والمسالك بولية.

4- تم إنشاء قسم للأطفال المبسترين، والعلاج الطبيعي والحقن المجهري، وطب الجنين.

5-الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلية، و63 سريرا للرعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

6-يضم مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية 8 غرف داخلية، و108 أجهزة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة.

7- تم إنشاء 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.

8- تبلغ تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية أكثر من 10 مليارات جنيه.

9- تبلغ تكلفة أعمال الإنشاءات في المستشفيات وتطوير الوحدات الصحية 7.7 مليار جنيه.

10- تم زيادة ودعم المستشفيات بأجهزة طبية بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

11- تم تحديد مبلغ 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية.

12-المنظومة تشمل 66 منشآة، تضم 12 مستشفى، و20 مركزا صحيا و34 وحدة صحية.

13- تم تسجيل مليون و150 ألف شخص مستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.