«بسبب غرف الأمطار وتعطل مزلقان».. تكدس مروري بمدينة قليوب والزراعي

شهدت مدينة قليوب، تكدسا مروريا على الطريق السريع الزراعي القاهرة الإسكندرية، بسبب تكدس السيارات في مناطق عمل غرف سحب مياه الأمطار، التي تنشئها شركة المياه والصرف الصحي في القليوبية، بجانب توقف الحركة المرورية بمزلقان عرب العراقي للمرة الثانية خلال أسبوع، ما سبب حالة من الزحام، دفعت مستخدمي المزلقان من المواطنين، لمطالبة المسؤلين بالبحث عن بديل لهذا المزلقان.

تلقت شرطة النجدة بالقليوبية، عدة بلاغات بسبب توقف الطريق الزراعى عند قليوب مساء اليوم، وانتقلت قوات الأمن لتفقد الحالة المرورية، حيث تبين أن الزحام بسبب قيام شركة المياه بعمل مخرات الامطار وغرف تجميع المياه تحسبا لسقوط الأمطار وعلى الفور قامت الإدارة العامه لمرور القليوبية بعمل خدمات مروريه فى مناطق العمل لتيسير الحركه المروريه ومنع تكدس السيارات.

فيما توقفت حركة السيارات أمام وخلف مزلقان عرب العراقى المتجه الى قرى قليوب وشبين القناطر، وهو المدخل الوحيد لقرى مدينة شبين القناطر من ناحية القاهرة، حيث يتم غلق المزلقان، وفتحه أتوماتيكيا لمرور القطارات، وهو ما أدى إلى زحام السيارات.

وطالب الأهالي، بالبحث عن بديل لهذا المزلقان بانشاء كوبرى علوى فوق المزلقان لتفادى الزحام وتكدس السيارات

فيما أعلن مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب ان سيقدم مقترح للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لانشاء كوبري علوي عند مزلقان عرب العراقي بالمدينة لتخفيف الضغط المروري.

وأضاف نجاح أن السبب في الضغط المروري على المزلقان أنه نقطه مرور لجميع قطارات الوجه البحري مما يتسبب في إغلاق المزلقان كثيرا ويتسبب في الضغط المروري

وكان المزلقان شهد منتصف الإسبوع الماضى زحاما شديدا جراء تعطل قطار فوقه ما أدى إلى تأخر الموظفين على أعمالهم وتكدس السيارات أمام المزلقان وإمتدت حتى الطريق الزراعى السريع الامر الذي تسبب في شكوي مواطني قليوب من التكدسات المرورية عند مزلقانات قليوب وخاصة مزلقان عرب العراقي موضحين انهم يقفون بالساعات عند المزلقان مما يتسبب في تأخرهم علي أعمالهم.