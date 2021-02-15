الإسكندرية تستقبل 900 حقيبة طبية لمرضى كورونا

استقبلت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، 900 حقيبة طبية، تتضمن أهم أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد، لعلاج مرضى العزل المنزلي بكل أرجاء المدينة الساحلية، وذلك من نقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسي.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه سيتم توزيع أدوية التبرع بمعرفة غرفة عمليات كورونا بمحافظة الإسكندرية، وبموجب بطاقة الرقم القومي، وما يفيد من تقارير طبية، تؤكد الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم استلامهم من داخل ديوان عام المحافظة.

ووجه الشريف، الشكر لنقابة الصيادلة، لتواصلهم الدائم مع المحافظة خلال فترة جائحة كورونا، وسعيهم لتوفير الكمامات الواقية والمطهرات والمعقمات والأدوية اللازمة بالصيدليات بأسعار مناسبة أمام المواطنين، مؤكدا أن أطقم الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي لهم، منا كل التقدير والدعم على دورهم الوطني الجليل الذي قدموه ومازالوا يقومون به لأهالي الإسكندرية.

جاء ذلك على هامش استقبال فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، وكذلك فرق المرور الطبية المعنية بالمتابعة الميدانية لجاهزية المستشفيات بالمحافظة، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا.

وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأشاد المحافظ بالجهد الرائع الذي بذلته غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة والتي تمت بالتنسيق مع جميع الجهات، والتي تلقت اتصالات بإجمالي 6 آلاف و645 إتصال متنوع ما بين استفسارات وشكاوي ومتابعات للعزل المنزلي. كما أشاد بدور فرق المرور الطبية التي قامت بالمتابعة الميدانية للوقوف علي جاهزية المستشفيات.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، الدور الذي بذله فريق غرفة عمليات أزمة كورونا، الذين كانوا يعملون علي مدار 24 ساعة.

وكذلك دور فرق المرور الطبية، مشيرة إلى أن جميع الملاحظات التي تم وضعها كان لها مردود علي جودة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات.

وأكدت أن جميع المسئولين فى الدولة يعلمون جيدا قدر تضحياتهم لذا فالجميع خلفهم لتقديم كامل الدعم لهم