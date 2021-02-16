وزيرة الصحة عن تدشين التأمين الصحي الشامل: خطوة كانت مليئة بالتحديات

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ خارطة طريق تدشين التأمين الصحي كانت مليئة بالتحديات، مبينة أنَّ الحزمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 6 يوليو 2018، تضمنت تأهيل مصر والمواطن المصري لهذه المنظومة، وكانت من أهم ما تضمنته المبادرات الصحية، والتي وقفت في مواجهة أهم التحديات الصحية التي واجهتها مصر في تاريخها وهو «فيروس سي»، والتي كانت الأولى في العالم.

وزيرة الصحة: مش معقول كنا ندخل منظومة فيها تأمين صحي شامل ويبقى فيه عبء كبير في فيروس سي

وأضافت «زايد»، خلال كلمتها بافتتاح الرئيس السيسي مشروعات في القطاع الصحي: «مش معقول كنا ندخل منظومة فيها تأمين صحي شامل ويبقى فيه عبء كبير في فيروس سي»، لافتة إلى أنَّه من ضمن المبادرات الانتهاء من قوائم الانتظار «احنا عملنا قوائم الانتظار ودلوقتي بنمنعها».

وتابعت وزيرة الصحة: «الاستثمار في الخدمة كانت تكليف كبير من ضمن الحزمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، إلى جانب توفير مخزون استراتيجي من الطعوم وألبان الأطفال، والمستشفيات النموذجية في المحافظات لتشكل نواة هي والوحدات الصحية التابعة لها لتدشين التأمين الصحي ثم الهدف الأسمى للرعاية الصحية هو التأمين الصحي الشامل، وده كان في يوليو 2018».

واستكملت: «في يوليو 2019 كان التشغيل التجريبي لبورسعيد ثم تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى في أكتوبر، وجاء بعد ذلك إطلاق مصر لتاريخ جديد للرعاية الصحية بتشريف الرئيس للمنظومة وإطلاق المنظومة يوم 26 نوفمبر 219 من بورسعيد، ثم محافظات المرحلة الأولى».