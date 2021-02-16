«كيا موتور» تطلق سيارة «كرنفال MPV» الجديدة غداً

أعلنت شركة «كيا موتور» عن إطلاق «كرنفال MPV الجديد» ويدفع حدود التصميم والابتكار ليصبح رفيقًا متعدد الأوجه وغير متوقع.

تأخذ هذه السيارة المكونة من ثلاثة صفوف أو سبعة أو ثمانية ركاب مظهرًا جريئًا وصندوقيًا يتبع نفس اللغة المرئية التي حددت التشكيلة الحديثة للعلامة التجارية من سيارات الخدمات القوية، مثل تيلورايد وسورينتو وسيلتوس.

تشمل المزايا البارزة حجم شحن هو الأفضل في فئته، ومحرك V6 رائد في فئته بقوة 290 حصانًا ، ومجموعة واسعة من ميزات ADAS مع شاشة رؤية النقطة العمياء الحصرية في فئتها.

سيكون الكرنفال، أول سيارة في الولايات المتحدة ترتدي بفخر شارة كيا الجديدة وتروّج لهويتنا التجارية العالمية الجديدة، وسيتم الكشف عنها غداً الثلاثاء 23 فبراير في تمام الساعة 11:00.

وتطوّر شركة «كيا»، بتطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخيرة، وكذلك تعمل الشركة على تطوير صناعة السيارات الكهربائية بشكل جيد.

وتركز الشركة على طرازات الـ«SUV»، التي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر«كيا»، نظام الهايبرد، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات كيا سورينتو وسول، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، إضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

وتنتج الشركة سيارة طراز Niro وNiro PHEV وNiro EV، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل تدمج في الإنتاج الجاري بمصنع كيا، وتعمل كي على خطة تحول كبيرة داخل الشركة لدفع التطوير الكهربائي.