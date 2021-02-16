الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن خردة طنطا

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، إنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على حريق داخل مخزن خردة بقرية خرسيت التابعة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية بسبب انفجار 6 أنابيب بوتاجاز.

وأوضح أنه جارٍ السيطرة على النيران، قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بحدوث انفجار في منطقة الملعب، بقرية خرسيت، مركز طنطا، داخل مخزن خردة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.