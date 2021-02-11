«كيا Niro EV» تحصد المركز الأول في عالم السيارات الكهربائية

حصدت سيارة «Kia Niro EV»، المرتبة الأولى بين العلامات التجارية في السوق الشامل للسيارات الكهربائية من«JD Power 2021».

وفي هذه الدراسة الافتتاحية، استطلعت شركة جي دي باور ما يقرب من 10000 مالك سيارة كهربائية «EV»، حول عوامل تشمل تكلفة الملكية، ونطاق البطارية، ومتعة القيادة لتحديد احتمالية إعادة الشراء.

وفي ذلك الصدد قال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا ، كيا موتورز أمريكا الشمالية: «يشرفنا الفوز بفئة السوق الشامل في دراسة ملكية «EVX»، والتي تعزز هدفنا الريادي في صناعة التنقل المستقبلية».

ومع وجود مجموعة قوية من السيارات الكهربائية والتطلع إلى النقل المستقبلي ، تمضي كيا قدمًا في تنفيذ الخطة S, وستستثمر 25 مليار دولار بحلول عام 2025 على مستقبل الكهرباء وخدمات التنقل والاتصال والاستقلالية.

وتفتح سيارة «كيا نيرو EV» عالمًا من الاحتمالات للسائقين الذين ينجذبون نحو عمليات الانتقال الشهيرة، ولكنهم يريدون أيضًا الفوائد التي تقدمها السيارات الكهربائية، ومع 291 من عزم الدوران وأربعة أوضاع للقيادة، توفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية القوية في سيارة «نيرو EV» تجربة قيادة قوية للسائقين.

وقال برنت جروبر ، المدير الأول للسيارات العالمية في شركة جي دي باور: «يسعدني جدًا أن أقدم جائزة لكيا لأعلى مستوى من الرضا عن ملكية السيارات الكهربائية في قطاع السوق الشامل، مع استمرار نمو كهربة السيارات في تشكيل مستقبل صناعة السيارات، حيث تمثل «Kia Niro EV»، نموذجًا متميزًا يتحقق من جميع المربعات المناسبة للمالكين».

وتحدد دراسة ملكية «EVX»الأمريكية، التي يقودها التعاون مع PlugShare، معيارًا لقياس الرضا عن السمات المهمة التي تؤثر على تجربة ملكية «EVX».

وتقيس النتيجة الإجمالية لمؤشر ملكية «EVX» مدى رضا مالكي السيارات الكهربائيةعلى مقياس 1000 نقطة، في قطاعات السوق المتميز عبر عوامل دقة نطاق البطارية المحدد، توافر محطات الشحن العامة، نطاق البطارية حق الملكية، متعة القيادة، سهولة الشحن في المنزل، وجودة السيارة وموثوقيتها.