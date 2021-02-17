تفاصيل وأسعار تذاكر حفل عزيز مرقة على مسرح الزمالك

يستعد الفنان الأردني الملحن والمغني عزيز مرقة، لتقديم حفل على مسرح الزمالك السبت الموافق 6 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عزيز باقة من أبرز أغانيه مثل «مين قالك، يا بنت الناس، هي، موالي، كتير عادي، ياباي، داليا».

أسعار تذاكر حفل عزيز مرقة على مسرح الزمالك

ومن المقرر أن يبدأ حفل عزيز مرقة الساعة السابعة مساء، على أن يُفتح باب الدخول الساعة السادسة مساء، وأسعار التذاكر هي 350 جنيهًا للمقاعد الفضية والبرونزية و500 جنيه للمقاعد الذهبية والبلاتينية.

عزيز مرقة هو ملحن ومغنٍ وفنان ومنتج أردني، ابتكر أسلوبًا موسيقيًا يسمى «راز»، وهو مزيج من موسيقى الروك والجاز العربي الذي جذب الاهتمام، وحقق نجاحا كبيرا.

وأعلن «مرقة» عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الحفل رغبته لاختيار أحد جمهوره المتابعين له على الصفحة لحضور الحفل مجانا، حيث يقوم باختيار الفائز بين التعليقات، مطالبا الراغبين في الحصول على تذاكر الحفل مجانا بالتعليق على المنشور من خلال الاشاره لأحد الأصدقاء وكتابة سبب رغبته في حضور الحفل.

يذكر أن الفنان الأردني عزيز مرقة أطلق أغنية داليا في شهر أبريل السابق عبر قناته على اليوتيوب لدعم المرأة ومناهضة للزواج المبكر للقاصرات بأسلوب تشويقي، حيث أن أغاب أعماله عن المرأة مثل هي، مين قالك، ما في منك،

وعن اختيار داليا قال مرقة أنه عند حضور حفلات زفاف وسماع «تلولحي يا دالية» كان يوجد أمر يستفزّه بهذه الأغنية، وكان يشعر أن الناس يردّدونها على وقع الموسيقى الإيقاعية من دون التفكير بعمقٍ في معناها، موضحًا: «كنت أتخيّل ورقة العنب وهي تتمايل بكل خفة بينما يتلاعب بها الهواء، وكنت أشعر بأن نظرتنا إلى المرأة تتسم بالخفة».