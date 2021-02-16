«الداخلية» تضبط 182 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 81833 حكما خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط «182 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهمًا» وذلك على النحو التالي: «(12) بندقية آلية، بندقية رصاص، (28) بندقية خرطوش، (10) طبنجات، (131) فرد محلي، (513) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، و(214) قطعة سلاح أبيض».

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (81833) حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي (6724) محكومًا عليهم، وذلك على النحو التالي: «(364) حكم جناية، (25394) حكم حبس جزئي، (4805) حكم حبس مستأنف، (39897) حكم غرامة، (11373) مخالفة».

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية؛ تم ضبط تشكيل عصابي ضم (3) متهمين، ارتكبوا (7) حوادث متنوعة.

أما في مجال ضبط قضايا المخدرات؛ تم ضبط (223) قضية مخدرات، بإجمالي (241) متهمًا، ضُبط خلالها الآتي: «كمية من مخدر البانجو وزنت (28,725 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (25,290 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,560 كيلو جرام)، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,660 كيلو جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (1,079 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (265 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 150 جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (80 جرام)، و(3295) قرص مخدر».

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين؛ تم ضبط (22) متهمًا.

كما تم ضبط مجال القائمين بأعمال البلطجة؛ (26) متهمًا.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة؛ تم ضبط (324) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها؛ تم إعادة (9 دراجات نارية – سيارتين).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية؛ تم ضبط (24998) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين؛ فحص (73) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.