المشدد 3 سنوات لسائق وآخرين لحيازتهم سلاح ناري بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عادل أحمد عبد الهادى، بمعاقبة سائق وآخرين، بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازتهم سلاح ناري «فرد خرطوش» بالنزهة.

صدر القرار برئاسة المستشارعادل أحمد عبد الهادي، وعضوية كل من المستشار اليمن مجدي محمد البيومي، وأسامة صالح عرفة، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد خميس.

بداية الواقعة تعود لشهر أغسطس 2020، عندما قام النقيب هشام أشرف السيد معاون مباحث قسم شرطة النزهة، نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر، بضبط وإحضار المتهمين، وتمكن من ضبط المتهمين الأول «محمد.ع»، والثانى «محمود.ع»، والثالث «عمرو.ع»، والأخير «أحمد.م»، وبتفتيش مسكنهم عُثر بحوزتهم على سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخله طلقة واحدة صالحين للاستخدام.

وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على طلقة أخرى، وبمواجهتهم أقروا بحيازة السلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن النفس.

وعُرض المتهمون أمام تحقيقات النيابة العامة التي تولت التحقيقات، كما أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، والتي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.