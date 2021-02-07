ضبط 209 قطع سلاح ناري و243 قضية مخدرات وتنفيذ 78451 حكما

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «209 قطع سلاح ناري، بحوزة 180 متهما، وذلك على النحو التالي: 16 بندقية آلية، بندقية رصاص، 33 بندقية خرطوش، 14 طبنجة، 145 فردا محليا، 236 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 238 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 78451 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 6552 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي: 357 حكم جناية، 23593 حكم حبس جزئي، 4564 حكم حبس مستأنف، 38615 حكم غرامة، 11322 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 10متهمين ارتكبوا 26 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 258 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 36٫742 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 27٫345 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫498 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,310 كيلو جرام، كيمة من مخدر الشابو وزنت 454 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 305 جرامات، كمية من مخدر الفودو وزنت 115 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 83 جراما كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرامات و2591 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 46 متهما، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 29 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 237 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها إعادة «سيارة - 13 دراجة نارية» مبلغ بسرقتهم. في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21005 مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.