طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن نقل وحدات من مصنع سماد طلخا

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال، بشأن القرار المفاجئ بنقل وحدات من مصنع سماد طلخا، وما ترتب عليه بإضرار 2500 عامل، بدلا من تطوير وتحديث المصنع المتوقف بعض وحداته، من شهر أبريل الماضي، ما أثر على احتياجات المزارعين والسوق المحلي بالسلب.

وطالب «إسماعيل» وزير قطاع الاعمال بالعدول عن قراره، حتى لا يتضرر العمال وكذلك مصالح المزارعين، مؤكدا أنه سيطرق كل الأبواب لإيجاد حل يرضى العمال، ويحافظ على الصالح العام، مشيرا إلى أنه يعقد مع فريق مكتبه جلسات استماع لهم، للوقوف على مشكلاتهم.