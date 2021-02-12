وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال الوحدة المركزية لمتابعة التدريب بديوان عام الوزارة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب، وتشجيعهم لعمل مشروعات صغيرة وبالتالي خفض معدلات البطالة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية، على مهنة السباكة الصحية، بعد الانتهاء من الاختبار النظري والعملي لـ10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة.

وأوضح فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية أن التدريب على مهنة السباكة الصحية بدأ بـ10 متدربين، وجارٍ التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتي كهرباء التوصيلات، والتفصيل والحياكة.

وقال إنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، مشيرا إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.