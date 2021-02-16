تأمين مباراة الأهلي والمريخ بالبطولة الأفريقية بخطة «الدوائر المغلقة»

استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد السلام بالقاهرة، حيث يؤمن رجال الشركة الأفريقية للأمن والحراسة المباراة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع رجال الأمن خطط تأمين المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عن طريق تشكيل دوائر مغلقة لحراسة الملعب، ومقر المؤتمرات الصحفية ولجنة الحكام بجانب ضيوف المباراة من السودان ومن الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وتتولى الشركة الأفريقية تأمين مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

واختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به النسور الحمر في النسخة الأخيرة، بعدما بدأ رحلة الدفاع عن النجمة العاشرة في مشواره القاري.

ويضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة مباراة المريخ وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه، بعد دراسة المنافس والتوقف على عناصر القوة في صفوفه، وأسلوب لعبه ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها في الاختراقات وفي الدفاع أيضا، حيث يفكر موسيماني في الاعتماد على العناصر الأساسية للفريق الأحمر في ظل صعوبة المباراة الافتتاحية بدور المجموعات الأفريقي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيمانى على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني.