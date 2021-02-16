من بينهم منى زكي.. فنانون يدعمون مبادرة «شوف بعيني» للتوعية بضعف البصر

شارك عدد من كبار الفنانين في مبادرة مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية «شوف بعيني»، التي أطلقت قبل عدة أيام، للتوعية بمشكلات وقضايا ضعف البصر على مدار شهر فبراير، ضمن حملة بصيرة «فبراير شهر التوعية بضعاف البصر»، التى تنفذها المؤسسة للعام الثاني على التوالي.

وأكدت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لـ«بصيرة»، أن إطلاق المؤسسة لحملة «شوف بعيني»، تأتي في إطار المنهجية التي تتبعها في رفع الوعي عن قضايا ومشكلات ضعف البصر بطريقة بسيطة ومبتكرة، مشيرة إلى أن إحدى هذه الطرق جعل المشاهد يرى «يشوف» بعين الشخص ضعيف البصر؛ إذ يرى الشخص العادي الصورة كما يراها نظيره ضعيف البصر.

وشارك كبار الفنانين متطوعين في هذه الحملة، إيمانا منهم بأهمية دورهم في رفع الوعي المجتمعي بقضية غاية في الأهمية لأعداد كبيرة من بيينا، هم من يعانون من ضعف البصر وحث المجتمع على تقبل إعاقة هذه الشريحة، ودعم توفير احتياجاتها.

وأشارت دعاء مبروك، إلى أن «بصيرة» سبق لها ونظمت حملات توعية بضعف البصر، من خلال تجربة «نظارة المحاكاة»، وإطلاق أول مؤتمر مصري يناقش مشكلات ضعف البصر، وأقيم برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الهدف من تنظيم فعاليات حملة شهر فبراير، التوعية بضعف البصر، وتمكين شرائح المجتمع المتعددة من إدراك أكثر التحديات التي يواجهها ضعيف الصر، ودورنا تجهاههم كأفراد ومؤسسات، والطرق الأمثل لتقديم الدعم لهم، وسلوكيات تعاملنا الأمثل معهم.

وأوضحت منة أشرف، مدير التسويق والتواصل بـ«بصيرة»، منسق مبادرة «شوف بعيني»، أن قائمة الفنانين المشاركين في الحملة ضمت منى زكي، وإياد نصار، وأحمد فهمي، وإنجي المقدم، وريهام عبدالغفور، وهشام ماجد، وفريدة تمراز، وأكرم حسني، وسلمى أبوضيف، وعلا رشدي، وعبير الجرحي.

وأضافت منة أشرف، أن كل فنان منهم اختار إحدى صوره، وتم عمل فوتوشوب عليها لتظهر بالشكل الذي يشاهدها به ضعيف بصر يعاني من أحد اشكال ضعف البصر المتعددة، وتنوعت مشاركات الفنانين لتغطي أهم أشكال وأنواع ضعف البصر، وتم التنسيق ما بين فريق عمل الحملة والفنان المشارك، وتزويده بمعلومات توعوية مبسطة حول نوع ضعف البصر الذي تجسده شكل صورة الفنان، بعد عمل الفوتوشوب عليها؛ ليضع الفنان بعدها صورته على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقا عليها بالمعلومات المبسطة التي زود بها.