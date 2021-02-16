مصرع عامل في انهيار منزل قديم بأسيوط

لقى عامل مصرعه في حادث إنهيار منزل، اليوم، أثناء قيامه بأعمال هدم منزل بجوار كنيسة الحمام بأبنوب فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنهيار منزل بجوار كنيسة الحمام بقرية الحمام دائرة المركز ووجود عامل تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ، وبالمعاينة والفحص تبين إنهيار منزل قديم ملك المواطن «قمح مكين الياس شنوده»، مكون من طابقين من الطوب اللبن وأسفر الانهيارعن وفاة محمد كرم مرزوق، ٤٣ عامًا، عامل كان يقوم بأعمال هدد للمنزل، وتم انتشال الجثة من تحت الأنقاض بواسطة فرق الأنقاض والحماية المدنية.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ابنوب المركزى تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة