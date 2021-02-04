عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط

انهار منزل قديم دون إصابات أو وفيات بقرية بني محمد الشهابية التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انهيار منزل بقرية بنى محمد الشهابية دائرة المركز

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني وبالمعاينة والفحص تبين إنهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، ملك عيد عزت محمود فراج، وأخيه عبدالحفيظ عزت محمود فراج، وكشفت التحريات التى قام بها فريق من مباحث المركز أن المنزل قديم وأن سكان المنزل بمجرد شعورهم بالإنهيار، لاذوا بالفرار للخارج.

وأسفر الانهيار عن إتلاف جميع محتويات المنزل تحت الأنقاض دون خسائر بالأرواح أو إصابات جرى تحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.