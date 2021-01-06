بالصور.. انهيار منزل خال من السكان في أسيوط

انهار منزل قديم خالي من السكان، صباح الأربعاء، بقرية الفائز التابعة لقسم شرطة أبو تيج فى محافظة أسيوط، ولم ينجم عن الحادث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبو تيج، بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بقرية الفليو دائرة القسم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان المنزل.

وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل ملك «حسني محمد راغب»، خالي من السكان، وكشفت المعاينة انهيار حائط بمنزل مجاور نتج هنه انهيار المنزل، ونجم عن الحادث خسائر فى الأثاث بالمنزلين دون خسائر بشرية، وجار رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم.