السيسي: عمري ما قولت إحنا أحسن من اللي قبلنا.. بس بنحاول نجابه ظروفنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ ما بذلته الحكومة خلال الـ5 سنوات أو الـ6 سنوات الماضية «معتبر وعظيم دون أي مبالغة»، مضيفًا «مقولتش اللي قبلنا مكنوش شاطرين وإحنا هنا اللي شاطرين، عمري ما قولنا إحنا أحسن من اللي قبلنا، بس بنحاول نجابه ظروفنا».

الرئيس: الناس هتقولي متكلمتش ليه عن تعداد السكان من 5 سنين.. هل كنتوا مستعدين تسمعوا؟

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية: «الناس كانت بتسأل: متكلمتش عن قضية الزيادة السكانية ليه من 5 سنوات، طب أنا اللي هسألكم، يا ترى كنتم مستعدين تسمعوا؟ بس الآن وجب التعامل مع الأزمة دي، أي نظام يتمّ في الدولة عليه إيجاد حلول للناس في القضايا دي».