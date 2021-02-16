السيسي: نحتاج 16 تريليون جنيه لمواجهة الزيادة السكانية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الزيادة السكانية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الصحية، اليوم، قائلا «لو أنا 100 مليون النهاردة، أنا بقولكم الرقم المناسب للـ 100 مليون هو تريليون دولار يعني 16 تريليون جنيه، دة الرقم الذي يتناسب مع عدد سكاننا، لو الرقم دة مش موجود، يبقى لازم تعرفوا أن ده سيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ولن تجدوا ما تتمنوه».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته، «أنا لما من سنة أو أكتر قولت النمو السكاني أمن قومي، لأنه في الآخر بيخلي المواطن مش راضية، ومدام المواطن مش راضي، هيبقى مُستَفَز وحد ممكن يعبث في عقله ويقوله اللي أنت فيه دة هو عيب دولة وحكومة، لكن اللي احنا فيه دة هو ظروف حالة، حالتنا، مش عيب أبدا حكومة بغض النظر عن أداء أي حكومة وأي رئيس».

وتابع: «بقول لكل مفكر ومثقف وسياسي بيتكلم في الموضوع دة ويهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف أن عمره ما يحصل دة إلا لما فيه أرقام معتبرة تلبي احتياجات الناس، فرصة العمل بتتراوح ما بين 100 ألف عشان أعمله تشغيل فمين هيقدر على دة»