السيسي: أمن واستقرار الدولة ليس بحرية الرأي والتعبير فقط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمن واستقرار الدولة لا يكون من خلال حرية الرأي فقط أو حرية التعبير فقط.

وأضاف السيسي، أنه يجب التعامل مع قضية الزيادة السكانية بشكل طموح، "يعني لو قلت لكم أزود المرتب بتاعكم 10 ألاف جنيه ولا ألف جنيه، هتقولوا لي هات الـ 10 ألاف، طب ايش معنى الحته دي بقى، بجد أنا عشمان وبأمل في الحكومة وبأمل في الناس حل القضية السكانية دي".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح مشروعات في المنظومة الصحية، موجهًا حديثة للمواطنين بسبب الزيادة السكانية: " والله أنتم بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وبعدين تخرجوا في الشوارع وتثوروا، وتهدوا بلادكم، ويبدأ المسلسل، ويبقى شغل خراب في خراب".

وتابع: "الناس هتقولي أنت بتتكلم عن الثورات تاني، أه ، الناس عاوزه تعيش، طب هي هتعيش ازاي؟ أساس الدولة المصرية واستقرارها هو الحفاظ على أمنها وسلامتها، مش حرية الرأي بس ومش حرية التعبير بس".