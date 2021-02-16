وزيرة التضامن: الفقر سبب زيادة نسب التدخين في المحافظات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن هناك علاقة مباشرة بين زيادة نسبة الفقر ونسبة التعاطي المخدرات في مصر؛ إذ أظهرت المسوحات التي أجرتها الوزارة أن المحافظات الأعلي فقرا هي الأعلي نسبة في التدخين والإدمان بين أفرادها: «ربط عجيب، والتدخين أصبح ثقافة بالريف رغم فقره».

وأضافت نيفين القباج، خلال عرضها لما قامت به الوزارة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مؤشرات التدخين في محافظة المنيا وصلت لـ52% من تعداد السكان، وهي الأعلي في نسب المحافظات، وتلتها محافظة سوهاج.

وعلى مستوى تناول الكحوليات، احتلت محافظة البحر الأحمر صدارة المحافظات في تناول المشروبات الكحولية، فيما احتلت سوهاج المرتبة الثالثة من المؤشرات ذاتها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن سوهاج سجلت أعلى المحافظات في تعاطي المواد المخدرة، بنسبة وصلت لـ12.2%، فيما سجلت محافظة المنيا المرحلة الرابعة بالمؤشر، وهو ربط ما بين الفقر وما يسببه من زياده سكانية وإدمان وتعاطي للمخدرات.