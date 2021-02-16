مصرع شاب في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم، في حادث تصادم قطار خط رشيد بسيارة نقل، أثناء مرورها أسفل كوبري العمدة، بمدينة رشيد في البحيرة، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مستشفى رشيد العام، استقبل جابر محمد جابر الهتمي، 19 سنة، مقيم بمدينة رشيد، جثة هامدة، وبإبلاغ الجهات الأمنية تبين أنه أثناء عبور سيارة نقل بالطريق المشار إليه، اصطدم بها قطار ركاب خط رشيد، ما أدى إلى مصرع المذكور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفي وقت سابق، لقي طفلان مصرعهما، في حادثين منفصلين بمحافظة البحيرة، حيث وقع الحادث الأول بمركز حوش عيسى وأسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، فيما وقع الحادث الثاني بمركز بدر، وراح ضحيته طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مأمور مركز شرطة حوش عيسى، تلقى إخطار من المستشفى العام، باستقبال طفل إدعاء حادث عبور مشاة، وأقر الأهالي أن سيارة صدمت الطفل أمام منزله بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى.

أسفر الحادث عن وفاة الطفل باسم محمد محمود فتح الله يبلغ من العمر 4 سنوات، وأفادت مصادر طبية، أن الحالة وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وجرى إيداعها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.