مصرع شاب وإصابة 3 في مشاجرة بدمياط

وقعت مشاجرة بمدينة الروضة دائرة مركز فارسكور بين 4 أشخاص أسفرت عن مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج، وانتقلت قوات مباحث مركز فارسكور للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث برئاسة المقدم محمد المليجي رئيس مباحث المركز.

ووفقا لرواية شهود عيان فقد وقع الشجار نتيجة محاولة زوج سيدة قامت بشراء أدوات بلاستيكية من أحد أصحاب محلات البلاستيكات بمحاولة إعادة المشتريات لعدم مطابقتها المواصفات، لكن صاحب المحل رفض، فوقع شجار بين الطرفين لقى على إثره أحد الأشخاص مصرعه، عقب طعنة نافذة في الصدر، وانتقلت قوات المباحث لضبط المتهمين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ولازالت القوات تحقق في السبب الحقيقي لوقوع الخلافات.

ووفقا لمصدر طبي أفاد لـ «الوطن»، مصرع الشاب «محمد .ا.ح» 30 عاما، نتيجة جرح نافذ بالصدر.