«تعليم دمياط» تستعد للتيرم الثاني بإجراءات احترازية

عقد اليوم، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

وأكد وكيل الوزارة أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدارسي واستقبال الطلاب لبداية التيرم الثاني، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس. وأوضح عثمان، أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

وطالب عثمان مديري الإدارات بتكليف الموجهين الأوئل بوضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة مؤكدا على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة في ظل الظروف الاستثنائية ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأي طوارئ، مع توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والحزم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم عثمان، الاجتماع بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في كافة أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.